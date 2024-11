Decine di sostenitori di Donald Trump hanno indossato sacchi della spazzatura e giubbotti da netturbini venerdì a un evento elettorale del candidato repubblicano nei sobborghi di Detroit: è la loro risposta al discusso commento del presidente americano Joe Biden, che avrebbe definito i fan del tycoon come “spazzatura”. Un uomo indossava una maglietta che riportava semplicemente la scritta “Garbage” (spazzatura). “Indosso il giubbotto perché voglio che tutti sappiano che non sono un pezzo di spazzatura,” ha detto Judy Steele, una sostenitrice di Trump della vicina Macomb Township. “Sarò io a portare fuori la spazzatura, e saranno tutti i Democratici. Non siamo spazzatura. Penso che lo siano loro.” L’evento si è tenuto al Macomb Community College di Warren, Michigan.

