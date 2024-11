L'editoriale del quotidiano americano: "Il tycoon non è adatto a comandare"

“Votate per porre fine all’era Trump“. Con questo titolo a un editoriale, il New York Times ha lanciato il suo ultimo appello prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che si terranno il 5 novembre, in cui si scontreranno l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’attuale vicepresidente Kamala Harris.

“Conoscete già Donald Trump. Non è adatto a comandare. Osservatelo. Ascoltate coloro che lo conoscono meglio. Ha cercato di sovvertire le elezioni e rimane una minaccia per la democrazia”, si legge nell’editoriale, “ha contribuito ad annullare la Roe, con conseguenze terribili. La corruzione e l’illegalità del signor Trump vanno oltre le elezioni: è la sua intera etica. Mente senza limiti”.

“Se verrà rieletto”, aggiunge il Nyt, “Trump userà il governo per dare la caccia agli oppositori. Perseguirà una politica crudele di deportazioni di massa. Distruggerà i poveri, la classe media e i datori di lavoro. Un altro mandato Trump danneggerà il clima, distruggerà le alleanze e rafforzerà gli autocrati. Gli americani dovrebbero pretendere di meglio. Votate”.

