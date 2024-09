Il quotidiano newyorkese: "Unica scelta patriottica"

Il New York Times ha annunciato il proprio endorsement per Kamala Harris nella corsa per la Casa Bianca. E’ “l’unica scelta patriottica per la Presidenza“, è scritto in un editoriale firmato dall’editorial board del quotidiano. Quanto a Donald Trump, per il Nyt è “difficile immaginare un candidato più indegno a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti”. Per questo, Harris è “l’unica scelta patriottica per la Presidenza”, indipendentemente da “qualsiasi disaccordo politico che gli elettori possano avere su di lei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata