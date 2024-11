E' la prima donna di orgini africane a guidare il partito conservatore nel Regno Unito

Kemi Badenoch, 44enne figlia di genitori nigeriani, è stata eletta come nuova leader del partito conservatore Tory, diventando così la prima donna di origini africane a guidare un importante partito politico britannico e ad aspirare alla premiership nel Regno Unito. Segretaria di Stato per le imprese e il commercio nel governo di Rishi Sunak, Badenoch è nata a Londra e ha trascorso gran parte della sua infanzia in Nigeria per poi tornare nel Regno Unito quando aveva 16 anni.

Badenoch, ex ingegnera informatica nemica del wokismo

Nota per le sue opinioni forti e radicali, appartiene all’ala più a destra del partito. La sua eroina e fonte di ispirazione è l’ex premier Margaret Thatcher. Ex ingegnera informatica e madre di tre figli, la conservatrice, che ha preso ora il posto dell’ex leader Rishi Sunak, si presenta come una figura di rottura, sostiene un’economia a bassa tassazione e libero mercato e si è impegnata a “riavviare e riprogrammare” lo Stato britannico. Badenoch è anche una critica del multiculturalismo e si è autoproclamata nemica del wokismo: ha criticato i bagni ‘gender free’ ovvero senza distinzioni tra uomo e donna e i piani del governo per ridurre le emissioni di carbonio nel Regno Unito.

Durante la campagna per la leadership si è attirata critiche per aver detto che “non tutte le culture sono ugualmente valide” e per aver suggerito che l’indennità di maternità è eccessiva. Tim Bale, professore di politica alla Queen Mary University di Londra, ha detto all’Associated Press, che con Badenoch il Partito Conservatore probabilmente “oscillerà verso destra sia in termini di politiche economiche che di politiche sociali”. Ha previsto che la nuova leader si concentrerà molto sulla “questione trans, sulla questione dell’immigrazione e sullo scetticismo nei confronti dei progressi verso le emissioni zero”.

Badenoch, terza donna leader Tory dopo Thatcher e Truss

Badenoch è la terza donna leader dei conservatori, dopo Margaret Thatcher e Liz Truss, entrambe diventate premier. È la seconda leader conservatrice non bianca, dopo Sunak, e la prima con origini africane. Il partito laburista di centro-sinistra, attualmente al governo, è invece sempre stato guidato solo da uomini bianchi. Badenoch ha vinto la corsa per la leadership Tory durata più di tre mesi, battendo ‘in finale’ il rivale Robert Jenrick, ex ministro dell’immigrazione del governo Sunak. A lei spetterà l’arduo compito di cercare di recuperare la reputazione del partito dopo anni di divisioni e scandali e dopo la disfatta delle scorse elezioni quando il partito Tory ha incassato il peggior risultato elettorale dal 1832.

