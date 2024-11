Eletta dopo aver sconfitto il rivale Robert Jenrick

Il partito conservatore britannico Tory ha eletto Kemi Badenoch come sua nuova leader, nel tentativo di riprendersi dall’ultima pesante sconfitta elettorale nel Regno Unito. Badenoch è la prima donna afrodiscendente a guidare un importante partito politico britannico e ad aspirare dunque alla premiership. Prende il posto dell’ex premier Rishi Sunak, che a luglio ha portato i conservatori al peggior risultato elettorale dal 1832. Badenoch ha sconfitto il rivale Robert Jenrick in un voto che ha coinvolto quasi 100.000 membri del partito di centro-destra.

Badenoch: “Ci attende un compito arduo ma semplice”

Badenoch avrà l’arduo compito di cercare di recuperare la reputazione del partito dopo anni di divisioni, scandali e tumulti economici, di contestare le politiche del primo ministro laburista Keir Starmer su questioni chiave come l’economia e l’immigrazione e di riportare i conservatori al potere alle prossime elezioni, previste per il 2029. “Il compito che ci attende è arduo ma semplice”, ha detto Badenoch nel discorso di vittoria pronunciato a Londra davanti a una platea di legislatori, collaboratori e giornalisti conservatori. Ha detto che il compito del partito è quello di chiedere conto al governo laburista e di elaborare impegni e un piano di governo. In merito alla sconfitta elettorale del partito, ha affermato: “Dobbiamo essere onesti, onesti sul fatto che abbiamo commesso degli errori, onesti sul fatto che abbiamo lasciato che gli standard si abbassassero”. “È giunto il momento di dire la verità, di difendere i nostri principi, di pianificare il nostro futuro, di reimpostare la nostra politica e il nostro modo di pensare e di dare al nostro partito e al nostro Paese il nuovo inizio che meritano”, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata