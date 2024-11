Il premier spagnolo Pedro Sanchez annuncia di aver avviato le procedure per richiedere il sostegno del fondo europeo di solidarietà dopo l’alluvione che ha colpito Valencia, dove sono morte almeno 200 persone. “Naturalmente vorrei ringraziare tutte le autorità, tutte le istituzioni comunitarie, gli Stati membri dell’Unione europea e non, per gli immensi messaggi di solidarietà che abbiamo ricevuto” ha detto Sanchez in una dichiarazione istituzionale al Palazzo della Moncloa dopo aver presieduto il Comitato di crisi sull’alluvione. “Sia il presidente della Commissione europea che i presidenti del Consiglio europeo e del Parlamento europeo mi hanno trasmesso la loro solidarietà e la loro determinazione a utilizzare questi meccanismi per sostenere la Spagna” ha concluso il premier.

