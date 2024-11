Ancora impossibile sapere il numero dei dispersi, migliaia di volontari collaborano con la Protezione civile

Continua a salire il bilancio delle vittime dell’alluvione in Spagna. Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha affermato che al momento sono 207 i morti accertati, di cui 202 nella sola regione di Valencia. Il ministro, in un’intervista a Cadena Ser ha detto che “è ragionevole pensare che avremo altri morti”.

Rispetto al numero dei dispersi ha affermato che “è impossibile” ad ora “conoscerlo”, “non sarebbe saggio da parte mia fornire una cifra”, ha aggiunto. Riguardo al numero pubblicato da eldiario.es di 1.900 chiamate per denunciare persone scomparse, Marlaska ha precisato che si tratta di chiamate che il 112 riceve da chi dice di non riuscire a trovare i propri parenti ma avverte che molte persone che poi ritrovano i propri cari non comunicano il ritrovamento.

A Valencia migliaia di volontari collaborano con protezione civile

Migliaia di volontari sono arrivati al centro di coordinamento della Città delle Arti di Valencia, dove erano stati convocati dalle autorità valenciane alle ore 7 per unirsi ai lavori di pulizia di strade e case e per aiutare i residenti colpiti dall’alluvione. Ai volontari sono stati dati guanti e sacchi di cibo. Sono stati divisi in gruppi di 50 persone, ognuno con a capo un coordinatore, riferisce Rtve. Ogni gruppo si recherà in bus nelle aree più devastate e seguirà gli ordini della protezione civile.

Spagna, allerta arancione in alcune zone regione Valencia e Catalogna

Diverse zone della Catalogna e della Comunità valenciana rimangono in allerta arancione questo sabato per un rischio significativo di pioggia, e in allerta gialla, di minore intensità, per il rischio di temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine. Nella Comunità valenciana, la più colpita dall’alluvione, l’allerta per rischio significativo di pioggia è oggi a Castellón e durerà per tutto il giorno, riferisce Rtve.

