Decine di migliaia di manifestanti in Yemen si sono uniti alla ricorrente manifestazione del venerdì a Sanaa in solidarietà con la Striscia di Gaza e il Libano. I manifestanti hanno tenuto in mano le foto del leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso il mese scorso, e del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, anche egli ucciso, oltre che del nuovo leader dei militanti Naim Qassem. Hanno scandito slogan anti-americani e anti-israeliani.

