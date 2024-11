L’ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un altro attacco all’ex deputata repubblicana Liz Cheney definendola un “falco della guerra” che potrebbe non essere altrettanto disposta a combattere se avesse dei fucili puntati contro di lei. Durante un evento a Glendale, in Arizona, con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, è stato chiesto al candidato repubblicano alla presidenza se fosse strano vedere Cheney fare campagna contro di lui. Cheney si è opposta a gran voce a Trump dopo l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ed è diventata una sostenitrice della sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris. Trump ha definito Cheney “una persona squilibrata”. Poi ha aggiunto: “il motivo per cui non mi sopportava è che ha sempre voluto andare in guerra con le persone. Se fosse per lei saremmo in guerra con 50 Paesi diversi”. Cheney, a dire di Trump, è una persona “molto stupida” e “un falco della guerra”. “Mettiamola davanti a un fucile che le spara addosso e vediamo come si sente. Sono tutti falchi di guerra quando sono seduti a Washington in un bel palazzo e dicono: ‘Oh, cavolo, mandiamo 10.000 truppe proprio nella bocca del nemico’”, ha affermato Trump. Dopo che la campagna di Harris e altri critici di Trump sui social media si sono scagliati contro la citazione, la campagna di Trump ha risposto che “stava parlando di come Liz Cheney voglia mandare i figli e le figlie dell’America a combattere nelle guerre nonostante non sia mai stata al fronte“.

