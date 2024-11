Immediata la replica della figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney: "Uomo meschino"

L’ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un altro attacco all’ex deputata repubblicana Liz Cheney definendola un “falco della guerra” che potrebbe non essere altrettanto disposta a inviare truppe a combattere se avesse dei fucili puntati contro di lei. Durante un evento a Glendale, in Arizona, con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, è stato chiesto al candidato repubblicano alla presidenza se fosse strano vedere Cheney fare campagna contro di lui. Cheney si è opposto a gran voce a Trump dopo l’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ed è diventata una sostenitrice della sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris. Trump ha definito Cheney “una persona squilibrata”. Poi ha aggiunto: “il motivo per cui non mi sopportava è che ha sempre voluto andare in guerra con le persone. Se fosse per lei saremmo in guerra con 50 Paesi diversi”. Cheney, a dire di Trump, è una persona “molto stupida” e “un falco della guerra”.

“Mettiamola davanti a un fucile che le spara addosso e vediamo come si sente. Sono tutti falchi di guerra quando sono seduti a Washington in un bel palazzo e dicono: ‘Oh, cavolo, mandiamo 10.000 truppe proprio nella bocca del nemico’”, ha affermato Trump. Dopo che la campagna di Harris e altri critici di Trump sui social media si sono scagliati contro la citazione, la campagna di Trump ha risposto che “stava parlando di come Liz Cheney voglia mandare i figli e le figlie dell’America a combattere nelle guerre nonostante non sia mai stata al fronte”.

La replica: “Uomo meschino che vuole essere un tiranno”

“Ecco come i dittatori distruggono le nazioni libere. Minacciano di morte coloro che parlano contro di loro. Non possiamo affidare il nostro paese e la nostra libertà a un uomo meschino, vendicativo, crudele e instabile che vuole essere un tiranno”. Lo ha scritto su X l’ex deputata repubblicana Liz Cheney rispondendo alle parole di Donald Trump.

This is how dictators destroy free nations. They threaten those who speak against them with death. We cannot entrust our country and our freedom to a petty, vindictive, cruel, unstable man who wants to be a tyrant. #Womenwillnotbesilenced #VoteKamala https://t.co/URH5s929Sa — Liz Cheney (@Liz_Cheney) November 1, 2024

