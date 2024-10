Il presidente al seggio nel suo stato per il voto anticipato delle presidenziali

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden ha espresso il suo voto per le elezioni presidenziali Usa a New Castle, nel Delaware. Biden è rimasto in fila al seggio per circa 40 minuti insieme agli altri elettori. Il presidente americano ha ribadito la sua convinzione che Kamala Harris vincerà la sfida con Donald Trump e quando gli è stato chiesto se per lui si trattasse di un momento agrodolce, visto che sulla scheda avrebbe potuto esserci il suo nome, ha risposto che era un momento “semplicemente dolce”.

