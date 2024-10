Il nuovo capo del gruppo libanese in video con un'immagine del suo predecessore Nasrallah alle sue spalle

“La vittoria finale sarà nostra“. Lo ha detto Naim Qassem nel suo primo discorso da segretario generale di Hezbollah. Qassem è apparso in un video preregistrato di quasi un’ora, accanto alle bandiere del Libano e di Hezbollah e con un’immagine del suo predecessore assassinato, Hassan Nasrallah, alle sue spalle.

L’omaggio a Nasrallah e la guerra a Israele

Qassem ha giurato che, sotto la sua guida, il gruppo libanese continuerà l’opera di Nasrallah e continuerà a combattere con Israele, seguendo lo stesso percorso politico. Qassem ha aggiunto che Nasrallah, ucciso in un raid israeliano a Beirut il 27 settembre, era come un fratello per lui e che il leader assassinato Hashem Safieddine era un uomo su cui Nasrallah poteva contare molto. Ha descritto poi il capo di Hamas ucciso Yahya Sinwar come “un’icona di eroismo e resistenza palestinese e del popolo libero del mondo”.

“Netanyahu ha avuto paura”

“Noi prendiamo di mira solo caserme e militari, mentre loro uccidono civili innocenti. Provano a farci del male, ma noi facciamo loro del male di rimando e siamo potuti arrivare fino a lanciare un missile sulla camera da letto di Netanyahu, che secondo le nostre informazioni è morto di paura“, ha detto Qassem in riferimento al fatto avvenuto il 19 ottobre. Netanyahu e la sua famiglia non erano a casa, l’attacco è stato rivendicato alcuni giorni dopo da Hezbollah.

“Dalla risoluzione 1701 del 2006, Israele ha violato lo spazio aereo libanese 39.000 volte nel corso di 17 anni. Non è vero che Israele ha rispettato questa risoluzione”, ha rimarcato il nuovo leader di Hezbollah. “Siamo nel mezzo di una guerra contro il Libano. Una guerra iniziata con l’episodio del cercapersone di settembre. Anche se abbiamo sempre detto che non vogliamo la guerra. Non stiamo combattendo per nessun obiettivo se non per proteggere il nostro Paese -ha continuato- per sostenere i palestinesi e per impedire la presa del controllo israeliana e americana del nostro Paese”.

“Sostenere Gaza è essenziale”

“Sostenere Gaza è essenziale per far fronte al pericolo israeliano in tutta la regione”, è l’appello lanciato dal leader di Hezbollah. “L’Iran ci sostiene nel nostro progetto e non vuole nulla in cambio. Accoglieremo con favore qualsiasi sostegno da parte di qualsiasi Paese arabo per condurre la nostra lotta”, ha aggiunto, “ma qualche Paese arabo ci ha offerto aiuto? E siamo stati noi a rifiutarlo?”.

Israele bombarda l’est Libano

In coincidenza con l’inizio del discorso del leader di Hezbollah Naim Qassem, l’aviazione di Israele ha cominciato a bombardare Baalbeck e la sua regione, nell’est del Libano. L’inizio del bombardamento è giunto poche ore dopo che l’esercito israeliano (Idf) aveva lanciato una richiesta di evacuazione della città e di alcune aree vicine. Secondo L’Orient-Le Jour, i raid hanno preso di mira la rotonda di Ain Bourday, la periferia di Ras el-Ain e il quartiere al-Wad di Baalbek.

