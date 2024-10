Si tratta di uno dei membri fondatori del partito politico e gruppo armato sciita

Hezbollah ha nominato come suo nuovo segretario generale Naim Qassem. Veterano del gruppo libanese, ricopriva la carica di numero 2 dal 1991. Prende il posto di Hassan Nasrallah, ucciso il 27 settembre a Beirut in un attacco lanciato dall’esercito israeliano. Come Nasrallah, Qassem è uno dei membri fondatori del partito politico e gruppo armato sciita, ma è considerato privo del carisma e delle capacità oratorie dell’ex leader. Tuttavia, il religioso dal turbante bianco e dalla barba grigia è stato spesso il volto pubblico di Hezbollah e ha coordinato le campagne elettorali del gruppo sin da quando si presentò per la prima volta nel 1992 alla corsa parlamentare. Dopo che Nasrallah decise di nascondersi in un luogo segreto per paura di essere assassinato da Israele, apparendo solo nei discorsi televisivi, Qassem ha continuato a presentarsi a raduni e cerimonie e ha tenuto interviste con giornalisti stranieri.

Nato nel 1953 nel quartiere Basta al-Tahta di Beirut da una famiglia originaria di Kfarfila, nel sud del Libano, è sposato e ha 6 figli. Ha studiato chimica all’Università libanese prima di lavorare per diversi anni come insegnante e di proseguire, in parallelo, gli studi religiosi. Ha partecipato alla fondazione dell’Unione libanese degli studenti musulmani, un’organizzazione che si proponeva di promuovere l’adesione religiosa tra gli studenti. Negli anni ’70, Qassem si unisce poi al Movimento degli espropriati, un’organizzazione politica fondata dall’Imam Moussa Sadr che spingeva per una maggiore rappresentanza della comunità sciita del Libano, storicamente trascurata e impoverita. Il gruppo si trasforma nel 1974 nel movimento Amal, uno dei principali gruppi armati nella guerra civile libanese e ora un potente partito politico. Si unisce poi al nascente gruppo Hezbollah, formatosi con il sostegno dell’Iran dopo l’invasione del Libano da parte di Israele nel 1982. È stato nominato vicesegretario generale del gruppo sotto la guida del predecessore di Nasrallah, Abbas Mousawi, ucciso in un attacco israeliano con un elicottero nel 1992.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata