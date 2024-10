Rimane alta la tensione tra Stato ebraico e Libano. I media israeliani: "Base militare di Tel Aviv presa di mira da Hezbollah"

Continua a salire il numero delle vittime libanesi da quando Israele ha aperto il fuoco sul Paese e soprattutto su Beirut. Quattro persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita nel raid israeliano avvenuto nei sobborghi meridionali della Capitale, dove l’Idf aveva individuato un bunker di Hezbollah, poco distante dall’ospedale Hariri. L’esercito dello Stato ebraico, invece, questa mattina ha riferito di aver identificato 20 missili provenienti dal Libano mentre i media locali hanno fatto sapere che Hezbollah avrebbe preso di mira una base militare vicino a Tel Aviv.

IN DIRETTA

07:45 Media Israele: “Base militare di Tel Aviv presa di mira da Hezbollah”

“L’esercito afferma che cinque razzi hanno preso di mira il centro di Israele nell’ultimo sbarramento e altri 15 hanno preso di mira il nord”. Lo riportano i media israeliani. Alcuni dei razzi sono stati intercettati mentre altri hanno colpito aree aperte. Non ci sono vittime. “Hezbollah conferma di essere dietro l’attacco”. Afferma di aver preso di mira la base dell’unità di intelligence militare 8200 situata a Glilot vicino a Tel Aviv. “Afferma inoltre di aver preso di mira una “base navale” vicino a Haifa”.

07:31 Idf: “Identificati 20 missili provenienti dal Libano”

In seguito alle sirene suonate tra le 7,43 e le 7,45 nel centro di Israele, sono stati identificati cinque proiettili provenienti dal Libano. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane. La maggior parte dei proiettili è stata intercettata e un proiettile caduto è stato identificato in un’area aperta. Nell’area dell’Alta Galilea e nelle alture settentrionali del Golan, sono stati identificati circa 15 proiettili provenienti dal Libano. Alcuni dei proiettili sono stati intercettati e il resto è caduto in aree aperte. Al momento, l’Idf non è a conoscenza di feriti a seguito dell’attacco.

06:56 Idf: “Oltre 230 obiettivi Hezbollah colpiti in un giorno”

Negli ultimi giorni, le forze aeronautiche israeliane hanno colpito circa 230 obiettivi terroristici di Hezbollah e Hamas in Libano e nella Striscia di Gaza, tra cui tre centri di comando appartenenti all’Unità aerea di Hezbollah (Unità 127), che, tra le altre cose, è responsabile del lancio di UAV verso lo Stato di Israele. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane. Secondo l’Idf, negli ultimi giorni, la 91a Divisione ha continuato le operazioni offensive mirate nel Libano meridionale contro l’organizzazione terroristica di Hezbollah, continuando a difendere le comunità della Galilea nel nord di Israele. Negli ultimi giorni, la 36a e la 146a Divisione operanti nel Libano meridionale hanno eliminato decine di terroristi in attività aeree e terrestri, colpito decine di obiettivi terroristici e smantellato grandi quantità di armi. In un incidente, le truppe dell’IDF hanno identificato una sala operativa di Hezbollah che rappresentava una minaccia per le truppe. L’IAF ha colpito la sala operativa in un attacco basato sull’intelligence, sventando la minaccia ed eliminando i circa 15 terroristi di Hezbollah che operavano al suo interno.

Nella Striscia di Gaza, le truppe dell’IDF stanno continuando a combattere nell’area di Jabaliya, consentendo al contempo l’evacuazione sicura dei civili dalla zona di combattimento, lungo percorsi designati. Di conseguenza, migliaia di civili sono stati evacuati. Decine di terroristi sono stati arrestati tra i civili. In un singolo attacco, le truppe dell’IDF hanno eliminato dieci terroristi che rappresentavano una minaccia e hanno operato adiacenti a loro. Nel corso della giornata, l’IAF ha colpito un lanciatore e dei razzi nell’area di Rafah che erano pronti per essere lanciati verso Israele. Le truppe dell’IDF hanno smantellato l’infrastruttura terroristica e localizzato grandi quantità di armi. Inoltre, le truppe dell’IDF hanno completato un’operazione nella zona di Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale, per smantellare diversi tunnel terroristici e un lanciatore composto da cinque canne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata