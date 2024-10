Quattro persone sono rimaste ferite, la polizia ha aperto un'inchiesta

È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel centro di Oslo, in Norvegia, dove un tram è deragliato ed è piombato su un negozio di iPhone e computer. Le immagini sui media norvegesi mostrano che la prima carrozza del tram ha sfondato la vetrina del negozio. A bordo del mezzo pubblico c’erano circa 20 persone quando è deragliato all’altezza di un incrocio su Storgata, una delle arterie principali della capitale norvegese, vicino alla stazione ferroviaria di Oslo. Tra i feriti c’è il conducente del tram.

La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. L’edificio di quattro piani in cui al pian terreno si trova il negozio contro cui si è schiantato il tram è stato evacuato per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali. Un testimone che ha assistito all’incidente ha raccontato ai media norvegesi di aver visto il mezzo, che avrebbe dovuto girare a sinistra, arrivare ad alta velocità proseguendo dritto fino a sfondare la vetrina del negozio. Tram e metropolitana di Oslo sono gestiti dall’operatore Sporveien, che riferisce che il sistema di tram della capitale norvegese trasporta circa 50 milioni di passeggeri all’anno.

