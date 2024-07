Per l'accusa Zaniar Matapour avrebbe giurato fedeltà all'Isis. Il bilancio fu di due morti e nove feriti

Zaniar Matapour, il cittadino norvegese di origine iraniana accusato dell’attacco contro il Pride di Oslo del 25 giugno 2022 – che ha causato due morti e nove feriti – è stato condannato a 30 anni di carcere dal tribunale distrettuale della capitale norvegese. Secondo i giudici sarebbe stato proprio Matapour ad aprire il fuoco, esplodendo 10 colpi di mitra e otto di pistola in tre diversi luoghi, in particolare all’esterno del noto bar gay London Pub. Per l’accusa l’uomo avrebbe giurato fedeltà all’Isis.

