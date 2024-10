Spiragli di tregua, Axios: "Capo della Cia ha discusso proposta di un cessate il fuoco"

La diplomazia internazionale continua a lavorare a una possibile tregua nel conflitto tra Israele e Hamas. A darne conferma è il sito Axios secondo cui il capo della Cia, Bill Burns, avrebbe discusso una proposta per un cessate il fuoco a Gaza con uno stop ai combattimenti di 28 giorni. Nel frattempo non si ferma il fuoco sulla striscia: sono almeno 77 i morti, secondo la protezione civile di Gaza, dell’attacco aereo che ha distrutto un edificio residenziale a Beit Lahiya. Hezbollah ha invece scelto Naim Qassem come successore di Nasrallah Milano.

IN AGGIORNAMENTO

12:30 Un morto in nord Israele per razzo da Libano

Una persona è rimasta uccisa dopo che un razzo lanciato dal Libano ha colpito la città di Maalot-Tarshiha, nel nord di Israele. L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che circa 50 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele, precisando che alcuni dei lanci sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea mentre altri sono caduti nell’area. La polizia israeliana ha fatto sapere di aver ricevuto diverse segnalazioni di proiettili caduti, che hanno causato danni alle proprietà, nella città di Maalot-Tarshiha. Il servizio israeliano di soccorritori Magen David Adom ha riferito di un uomo rimasto ucciso nell’attacco. Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato razzi verso l’area. Dall’8 ottobre 2023, all’indomani dell’attacco di Hamas, Hezbollah ha lanciato migliaia di razzi contro Israele in solidarietà con il gruppo palestinese. I combattimenti fra Israele e Hezbollah si sono intensificati nelle ultime settimane dopo che Israele ha lanciato un’invasione di terra in Libano.

12:23 Ue: Unrwa fondamentale, Tel Aviv riveda sua decisione

Le conseguenze della legge israeliana anti-Unrwa “sono estremamente preoccupanti e stanno rendendo impossibile il funzionamento delle operazioni vitali dell’UNRWA a Gaza”. Per questo “chiediamo a Israele di rivedere la sua decisione”. Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali, nel briefing di Mezzogiorno con la stampa. “Come la vediamo noi, non c’è alternativa all’UNRWA. Mentre parliamo l’UNRWA fornisce servizi essenziali a milioni di persone a Gaza, ma non solo alla Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, inclusi Libano, Siria, Giordania, ed è un pilastro della stabilità regionale”, aggiunge. “L’UNRWA è anche l’unico fornitore di questi servizi critici ed è essenziale per la fornitura di aiuti di emergenza agli agenti dei rifugiati palestinesi – sottolinea la portavoce -. L’UNRWA ha anche una lunga storia di impegno per il suo mandato specifico, come previsto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, con oltre 40.000 dipendenti in tutta la regione. Quindi questa legislazione è in netta contraddizione con il diritto internazionale e il diritto umanitario. Ciò che stiamo facendo in questo momento è esortare le autorità a riconsiderare la decisione di impedire l’erogazione di servizi salvavita dell’UNRWA e garantire un accesso umanitario continuo e senza ostacoli per l’UNRWA ai rifugiati palestinesi”

11:48 Pasdaran, presto nuovi colpi schiaccianti contro Israele

“Nei prossimi giorni vedrete quali altri colpi schiaccianti verranno inflitti al regime sionista, che verrà sorpreso da nuove misure e iniziative e subirà sconfitte ancora più grandi”. È quanto ha detto il vice comandante dei Guardiani della rivoluzione, Mohammad Reza Naqdi, parlando durante una cerimonia a Teheran, riferendosi a Israele. Lo riportano i media iraniani.

11:40 Iran verso aumento spesa militare del 200%

L’Iran intende aumentare il suo budget militare del 200% circa. Lo ha annunciato la portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, nel corso di una conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa di Stato Irna. “Nel bilancio sono stati compiuti tutti gli sforzi per soddisfare le esigenze di difesa del Paese e si è prestata particolare attenzione a questo tema, per cui abbiamo assistito a un aumento significativo di oltre il 200% del bilancio militare del Paese”, ha riferito la portavoce, spiegando che il piano verrà presentato in Parlamento

10:35 Houthi rivendicano lancio droni contro Ashkelon

Gli Houthi hanno rivendicato il lancio di droni verso una zona industriale nella città di Ashkelon, in Israele. “L’aeronautica militare senza pilota delle Forze armate yemenite ha condotto un’operazione militare di qualità prendendo di mira la zona industriale del nemico israeliano nella regione di Ashkelon, nella Palestina meridionale occupata”, si legge in una nota del gruppo ribelle dello Yemen. Lo riporta Al Jazeera. L’attacco non ha provocato vittime.

09:41 Hezbollah, scelto Naim Qassem come successore di Nasrallah

Il gruppo libanese Hezbollah ha annunciato di aver scelto Naim Qassem come successore del leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano a Beirut, in Libano, il mese scorso. Qassem, da tempo vice di Nasrallah, ha ricoperto il ruolo di leader ad interim del gruppo militante dopo la sua morte.

09:37 Salgono a 77 i morti in raid Idf contro palazzo in nord Gaza

Sale ad almeno 77 il bilancio delle persone morte nell’attacco lanciato all’alba dall’esercito di Israele (Idf) contro un palazzo di 5 piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, che riferisce di molti corpi, soprattutto donne e bambini, estratti senza vita da sotto le macerie dell’edificio, che è stato completamente raso al suolo.

08:17 Raid Israele contro palazzo in nord Gaza, almeno 34 morti Deir al-Balah

Il ministero della Sanità di Gaza ha affermato che un attacco israeliano contro un edificio di cinque piani a Beit Lahiya, nel nord della Striscia, ha ucciso almeno 34 persone all’alba di oggi, più della metà delle quali erano donne e bambini. L’edificio ospitava palestinesi sfollati. Il servizio di emergenza del ministero ha aggiunto che altre 20 persone sono rimaste ferite nel raid sulla città settentrionale, vicino al confine israeliano

08:05 Idf: drone lanciato da Yemen caduto ad Ashkelon

Questa mattina un drone lanciato dallo Yemen è esploso in un’area aperta nella città costiera meridionale israeliana di Ashkelon. È quanto affermano le Forze di difesa israeliane (Idf), precisando che l’impatto non ha causato feriti ma ha innescato un piccolo incendio. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf aggiunge che un drone lanciato dal Libano a Nahariya questa mattina è esploso in un’area aperta. Le riprese dell’incidente sembrano mostrare il drone esplodere a mezz’aria sopra un ponte pedonale alla stazione ferroviaria della città. Le schegge dell’esplosione hanno causato danni lievi a un vagone ferroviario. Un secondo drone lanciato dal Libano è stato invece abbattuto dalle difese aeree di Israele nell’Alta Galilea

06:05 Axios: discussa tregua di 28 giorni a Gaza

Il direttore della Cia Bill Burns ha discusso una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo sulla presa degli ostaggi in un incontro tenutosi domenica con le controparti israeliane e qatariote: una tregua di 28 giorni nei combattimenti, con Hamas che rilascia circa 8 ostaggi e Israele che rilascia decine di prigionieri palestinesi, secondo tre funzionari israeliani. Lo riferisce Axios

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata