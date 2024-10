Il rogo ha bruciato circa 16-24 ettari di foresta

I vigili del fuoco a Salem, in Massachussets (Usa), alle prese con un vasto incendio boschivo notturno, alimentato dalle condizioni atmosferiche fortemente asciutte e ventose nel sud del New England. Il rogo è iniziato sabato sera nei boschi vicino a un negozio Walmart e ha bruciato circa 16-24 ettari di foresta. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. In un altro incendio a Millbury, sempre in Massachussets, una donna è stata trovata morta in un accampamento, riferisce la polizia.

