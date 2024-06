I volontari del Fondo internazionale per il benessere degli animali li hanno spinti in acque più profonde

125 delfini bianchi dell’Atlantico si sono arenati venerdì a Cape Cod, in Massachusetts, e almeno 10 sono morti. Il Fondo internazionale per il benessere degli animali ha spiegato che con la bassa marea i membri dello staff hanno cercato di riportare i delfini in acque più profonde. Il gruppo ha avuto anche il supporto di Whale and Dolphin Conservation, del Center for Coastal Studies, di AmeriCorps of Cape Cod e del New England Aquarium.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata