Molti americani decidono di esprimere la loro preferenza tramite il voto anticipato

Questa mattina i cittadini di Las Vegas si sono svegliati con una nuova versione di ‘The Sphere‘. L’avveniristica arena mostrava uno ‘sticker’ con scritto “I voted” (“Ho votato”, ndr). Sebbene manchi ancora qualche giorno al 5 novembre, per quella data diversi milioni di americani avranno già espresso la loro preferenza tramite il voto anticipato. La votazione anticipata è consentita in quarantasette stati, oltre che nel Distretto di Columbia, Guam, Porto Rico e nelle Isole Vergini. In generale, il periodo durante il quale è disponibile la votazione anticipata può variare da tre giorni a oltre sette settimane prima delle elezioni. Solo Alabama, Mississippi e New Hampshire non offrono questa possibilità, a meno di precise motivazioni.

