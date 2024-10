La popstar era accompagnata sul palco dalla sua compagna nelle Destiny's Child Kelly Rowland

“Non sono qui come una celebrità, non sono qui come un politico. Sono qui come madre“. Queste le parole di Beyoncé durante il comizio a Houston, città natale della popstar, per la campagna presidenziale della candidata democratica Kamala Harris. “Immaginate le nostre figlie che crescono vedendo ciò che è possibile, senza limiti”, ha continuato. “Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi”. Alla fine, Beyoncé, accompagnata dalla sua compagna nelle Destiny’s Child Kelly Rowland, ha presentato Harris mentre saliva sul palco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata