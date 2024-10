Il Paese potrebbe non rispondere evitando un'ulteriore escalation del conflitto

Teheran prova a tornare alla normalità dopo gli attacchi israeliani avvenuti nella notte. I media iraniani hanno minimizzato le conseguenze del raid affermando che la difesa aerea lo ha affrontato con successo, questo lascia presumere che il Paese potrebbe non rispondere evitando un’ulteriore escalation del conflitto. Israele ha attaccato obiettivi militari in Iran all’alba di sabato 26 ottobre, come rappresaglia per la raffica di missili balistici che la Repubblica islamica ha lanciato su Israele all’inizio del mese.

