Colpite due pattuglie nella città di Taftan

Dieci membri della polizia iraniana sono rimasti uccisi in un attacco avvenuto nel sudest dell’Iran, nella provincia di Sistan e Baluchistan, dove un convoglio di due pattuglie è stato attaccato. Lo riportano i media iraniani. L’attacco è avvenuto nella città di Taftan e le pattuglie colpite erano della stazione di Gohar Kuh, che si trova circa 1.200 chilometri a sudest della capitale Teheran.

Ancora nessun sospettato

Inizialmente era stato riferito soltanto di un attacco da parte di “malviventi” senza ulteriori informazioni; poco dopo i media di Stato iraniani hanno riferito che 10 agenti erano stati uccisi. HalVash, un gruppo di difesa del popolo Baluch dell’Afghanistan, dell’Iran e del Pakistan, ha postato foto e video di quello che sembrava essere un camion dipinto con la striscia verde usata dai veicoli della polizia iraniana. E una foto condivisa dal gruppo mostra quelli che sembrano essere i cadaveri di due agenti di polizia sul sedile anteriore del camion. HalVash ha dichiarato che l’attacco sembra aver preso di mira due veicoli delle forze di sicurezza e che tutte le persone che vi viaggiavano sono state uccise. Il camion sembra aver subito solo danni da proiettili, piuttosto che dall’uso di esplosivi. L’agenzia di stampa statale iraniana Irna riporta che il ministro dell’Interno, Eskandar Momeni, ha ordinato un’indagine sull’incidente che ha causato “il martirio di alcuni poliziotti”. Le autorità non hanno identificato alcun sospettato per l’attacco e nessun gruppo ne ha rivendicato la responsabilità. L’assalto giunge dopo che Israele ha lanciato un grande attacco in tutto l’Iran sabato mattina presto. Le regioni baluci dei 3 Paesi – cioè Iran, Afghanistan e Pakistan – affrontano un’insurrezione da parte dei nazionalisti baluci da oltre 2 decenni. La verifica delle informazioni rimane difficile nel Sistan e Baluchistan iraniano, che da decenni è teatro di violenze che coinvolgono trafficanti di eroina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata