(LaPresse) Halloween sta diventando un festival sempre più popolare nel Regno Unito. Molti esperti di folklore ritengono che l’Halloween moderno abbia le sue origini nel festival celtico irlandese di Samhain e che gli elementi spaventosi e soprannaturali facessero parte del cambiamento di stagione, quando l’autunno lascia il posto all’inverno. Merrill Kaplan, direttrice del Centro per gli Studi sul Folklore dell’Università Statale dell’Ohio, afferma: “C’era sicuramente qualcosa di più antico, perché esisteva un vecchio festival irlandese chiamato Samhain. Non sappiamo molto al riguardo, ma sembra fosse un momento in cui era più probabile incontrare qualcosa di soprannaturale. Non abbiamo prove che fosse una festa dedicata ai morti, ma forse si poteva incontrare il ‘popolo buono’ o il ‘popolo spaventoso’, cioè le fate, che normalmente non si vedono a meno che non si abbia una seconda vista.” Clodagh Doyle è un’esperta della vita folclorica irlandese presso il Museo Nazionale d’Irlanda. È convinta che Halloween abbia radici in Irlanda e può rintracciare elementi del festival nel folklore irlandese. Ad esempio, le zucche intagliate (o Jack O’ Lantern) ora sinonimo di Halloween sono attribuite a una leggenda irlandese su un fabbro chiamato Jack che fece un patto con il diavolo. Le zucche, più comuni in Nord America, sostituirono le rape nella versione americana della tradizione. Un’altra attività popolare durante Halloween è il “dolcetto o scherzetto”, in cui i bambini si travestono e bussano alle porte chiedendo dolcetti. Doyle ritiene che anche questa sia una tradizione irlandese molto antica: “Anche il dolcetto o scherzetto ha origini antiche. Si conosceva come ‘notte degli scherzi’ o ‘notte del lancio dei cavoli’, quando le persone lanciavano cavoli contro le porte, facevano rumore e poi scappavano. Se non aprivi la porta per dare un dolcetto, ricevevi uno scherzo.” Gli immigrati irlandesi negli Stati Uniti portarono con sé queste tradizioni popolari. Queste tradizioni furono poi “americanizzate” e adattate, per poi ritornare attraverso l’Atlantico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata