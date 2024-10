Un'altra esplosione è avvenuta nella vicina città di Jerecuaro, ma nessuno è rimasto ferito

Un’autobomba lasciata fuori da una stazione di polizia nella città di Acambaro, nel Messico occidentale, ha ferito tre agenti. Lo hanno riferito i procuratori dello Stato di Guanajuato, devastato dalla violenza. Un’altra esplosione è avvenuta nella vicina città di Jerecuaro, ma nessuno è rimasto ferito. Gli attacchi quasi simultanei in due città diverse, a circa mezz’ora di distanza l’una dall’altra, hanno suggerito il coinvolgimento dei cartelli della droga che da anni combattono sanguinose battaglie per il territorio di Guanajuato. Parti dell’auto in fiamme sono sbalzate nella strada davanti alla stazione di polizia. La potente esplosione ha fatto saltare le finestre e le porte delle case vicine. Si è trattato del più grave attacco con autobomba contro le autorità in Messico dal giugno 2023, quando un cartello ha usato un’autobomba per uccidere un ufficiale della Guardia Nazionale nella vicina città di Guanajuato, Celaya.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata