Nella notte, un attacco aereo israeliano su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia, nella Striscia di Gaza, ha provocato 150 tra morti e feriti. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa, sottolineando che tra le vittime ci sono donne e bambini. I residenti dell’area presa di mira hanno lanciato richieste urgenti di assistenza per il trasporto dei feriti; tuttavia, le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà nel raggiungere la scena a causa dei continui attacchi da parte delle forze di occupazione israeliane. Le case distrutte, riporta Wafa, appartenevano a diverse famiglie, tra cui le famiglie Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Qumsan, Aql, Abu Rashid, Abu Tarabish, Zaqoul e Sha’lan. IN AGGIORNAMENTO

08:58 Beirut: “Uccisione tre reporter è crimine di guerra”

Il ministro dell’Informazione libanese, Ziad Makary, ha scritto su X che l’uccisione di tre reporter dei canali televisivi Al Mayadeen e al-Manar da parte delle forze armate israeliane è “un crimine di guerra”. Lo riporta Al Jazeera. Makary ha parlato di un “assassinio” mirato in quanto sarebbero stati ” monitorati e seguiti, con premeditazione e pianificazione”.

08:12 Ucciso in raid capo forza élite Radwan di Hezbollah

Secondo quanto affermato dall’IDF, il comandante della forza d’élite Radwan di Hezbollah nella regione di Aitaroun, nel Libano meridionale, è stato ucciso in un recente attacco aereo. Abbas Adnan Moslem, questo il nome, era responsabile di numerosi attacchi missilistici contro truppe e città israeliane, dalla zona di Aitaroun. Lo riporta il Times of Israel.

07:02 Tre reporter uccisi in raid Israele nel sud del Libano

Tre reporter sarebbero morti in un attacco israeliano nel sud del Libano. Il canale televisivo panarabo Al Mayadeen afferma che un suo cameraman è stato ucciso durante il raid contro una residenza che ospitava giornalisti nella città di Hasbaya. Nell’attacco sarebbero rimasti uccisi anche altri due giornalisti. L’omicidio, evidenzia l’emittente Aljazeera, avviene appena due giorni dopo che Israele ha effettuato un attacco aereo contro un ufficio appartenente ad Al Mayadeen, che è politicamente alleato di Hezbollah e ha sede a Beirut. “Al Mayadeen ritiene l’occupazione israeliana responsabile dell’attacco a un noto ufficio mediatico di un noto mezzo di informazione”, ha detto la TV Al Mayadeen, in seguito all’attacco israeliano al suo ufficio alla periferia meridionale di Beirut. Due giornalisti di Al Mayadeen che riferivano di attività militare lungo il confine meridionale del Libano con Israele sono stati uccisi in un attacco israeliano il 21 novembre 2023.

06: 22 Raid israeliano su residenza nel sud di Gaza, almeno 23 morti

Un raid israeliano ha colpito nella notte una casa a Khan Younis, uccidendo almeno 23 persone. È quanto riporta l’emittente Al Jazeera, secondo la quale l’esercito israeliano avrebbe colpito la casa nella zona di al-Manara a sud di Khan Younis, nel sud di Gaza.

