Il presidente americano scrive su Truth dopo i miliardi di dollari bruciati a Wall Street in seguito all'annuncio delle tariffe

Il messaggio del presidente Usa Donald Trump agli americani dopo il terremoto sulle borse e i miliardi di dollari bruciati da Wall Street in seguito all’annuncio dei dazi sulle importazioni dai Paesi esteri. “Questa è una rivoluzione economica, e vinceremo. Tenete duro. Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Renderà l’America di nuovo grande!”, ha scritto il leader della Casa Bianca sul suo social Truth. Trump ha sottolineato che “la Cina è stata colpita molto più duramente degli Stati Uniti, non c’è paragone. Loro, e molte altre nazioni, ci hanno trattato in modo insostenibilmente ingiusto. Siamo stati lo ‘zimbello’ stupido e impotente, ma non più”.

Trump: “Già 5mila miliardi di investimenti e la cifra continua a salire”

“Stiamo riportando indietro posti di lavoro e imprese come mai prima d’ora. Già oltre 5mila miliardi di dollari di investimenti, e il numero continua a salire rapidamente!”, ha aggiunto.

