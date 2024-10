Il ministro degli Esteri a margine del G7 Sviluppo a Pescara

“Bene se l’ONU cerca di trovare una mediazione. Io sono favorevole ad una Conferenza di pace, ci sto lavorando e ho cercato di far compiere qualche passo in avanti”, ha detto Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di chiusura dei lavori del G7 Sviluppo, a Pescara. Il ministro degli Esteri si augura quindi che si possa arrivare “in tempi rapidi ad una Conferenza di pace con la presenza di Cina e Russia“. Questo passaggio, per il nostro vicepremier, è fondamentale perché: “La Cina è l’unica grande realtà che può convincere la Russia a fare marcia indietro. E’ l’unica che può impedire un’escalation. E se è vero che ci sono militari nordcoreani pronti ad entrare in Ucraina allora bisogna correre ai ripari in tempi rapidi perché questo significherebbe un allargamento del conflitto e questo non va assolutamente bene. Un conto è lo scontro tra Russia e Ucraina. Noi abbiamo sempre detto no alle nostre armi da usare in Russia, perché non siamo in guerra con la Russia, dobbiamo evitare che si allarghi il conflitto e la partecipazione di altri soggetti” conclude Tajani.

