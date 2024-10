Dalla Francia pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per il Libano

Continua il conflitto in Medioriente. Il giorno dopo l’appello del segretario di Stato americano Antony Blinken, lasciando Israele, per porre fine immediatamente alla guerra, continuano i bombardamenti dello Stato ebraico sulla Striscia di Gaza: in un raid su una scuola-rifugio hanno perso la vita 16 persone. Ecco tutte le notizie di oggi sulla guerra IN DIRETTA

Abbas: “Israele cerca di svuotare Gaza dai palestinesi”

Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas accusa Israele di cercare di “svuotare” la Striscia di Gaza dai palestinesi, soprattutto nella parte settentrionale. “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di Gaza”, ha detto Abbas in un discorso ai membri del gruppo Brics, come riporta il Times of Israel, “questo fa parte di un piano per svuotare il territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord di Gaza dove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”.

Raid Israele su scuola-rifugio nel centro di Gaza, 16 morti

I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola dove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi nella Striscia di Gaza centrale. Altre 32 persone sono state ferite in un raid nel campo profughi di Nuseirat, secondo l’ospedale Awda che ha ricevuto le vittime.

Dalla Francia pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per il Libano

La Francia fornirà un pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per sostenere il Libano. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, alla conferenza internazionale che si tiene oggi a Parigi per raccogliere aiuti militari e umanitari per il Paese. “Nell’immediato, sono necessari aiuti massicci per la popolazione libanese, sia per le centinaia di migliaia di persone sfollate a causa della guerra, sia per le comunità che le ospitano”. La guerra fra Hezbollah e Israele ha causato lo sfollamento di un milione di persone nel Paese e oltre 2.500 morti, e ha aggravato la crisi economica. Gli organizzatori francesi sperano che gli impegni finanziari dei partecipanti per gli aiuti umanitari raggiungano i 426 milioni di dollari che secondo le Nazioni Unite sono urgentemente necessari. Parigi vuole anche contribuire al ripristino della sovranità del Libano e al rafforzamento delle sue istituzioni.

