Il capo della Casa Bianca: "Rappresenta una minaccia per la democrazia"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha duramente criticato il suo predecessore Donald Trump durante una visita nel New Hampshire, dichiarando che l’ex presidente è una “vera minaccia per la democrazia“. Durante un discorso in cui si è concentrato sui prezzi dei farmaci da prescrizione, Biden ha concluso i suoi commenti suggerendo che i leader mondiali sono terrorizzati dall’idea di un secondo mandato di Trump. Ha affermato che spesso lo avvicinano durante i vertici e si chiedono silenziosamente cosa significherebbe un ritorno di Trump alla Casa Bianca per la democrazia globale. Biden ha ripetuto queste affermazioni poco dopo, durante un discorso rivolto ai volontari della sua campagna elettorale. Ha continuato i suoi attacchi contro Trump, arrivando a dire: “Dobbiamo rinchiuderlo“, un’espressione che alcuni sostenitori di Kamala Harris hanno gridato nei suoi comizi riferendosi a Trump. “Politicamente rinchiuderlo,” ha aggiunto Biden tra gli applausi dei presenti. “Escluderlo, è quello che dobbiamo fare”. “Pensate a cosa succederebbe se Donald Trump vincesse queste elezioni. Non sta scherzando, è mortalmente serio,” ha detto Biden, aggiungendo: “È un problema serio, molto serio” e “dobbiamo, dobbiamo vincere.”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata