Il candidato repubblicano alla Casa Bianca lo avrebbe detto quando era presidente durante una conversazione privata

“Ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler“. È quanto avrebbe detto Donald Trump, mentre era presidente degli Stati Uniti, in una conversazione privata alla Casa Bianca. Lo rivelano alla rivista The Atlantic fonti che erano presenti e hanno sentito la frase.

Ex generali che hanno lavorato per l’attuale candidato repubblicano alle Presidenziali Usa hanno confermato che l’unica virtù militare che apprezza è l’obbedienza. Il desiderio di costringere i leader militari degli Stati Uniti a obbedire a lui e non alla Costituzione è uno dei temi costanti del discorso militare di Trump. Ex funzionari hanno citato anche altri temi ricorrenti: la sua denigrazione del servizio militare, la sua ignoranza delle disposizioni dell’Uniform Code of Military Justice, la sua ammirazione per la brutalità e le norme di comportamento antidemocratiche e il suo disprezzo per i veterani feriti e per i soldati caduti in battaglia.

