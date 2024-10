Le infezioni, registrate in 10 Stati, sarebbero legate alle cipolle usate nel Quarter Pounder

È allarme negli Stati Uniti per la diffusione di escherichia coli legata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald’s. Si contano almeno 49 casi in 10 stati, tra cui una donna anziana del Colorado che è morta e altre 10 persone che sono attualmente ricoverate. Un bambino è in ospedale con gravi complicazioni renali.

Infezioni tra il 27 settembre e l’11 ottobre

Le infezioni sono state segnalate tra il 27 settembre e l’11 ottobre in Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. Il Colorado ha registrato il maggior numero di casi, 26, seguito dal Nebraska con 9. Tutte le persone vittime dell’escherichia coli hanno raccontato di aver mangiato da McDonald’s prima di ammalarsi e la maggior parte di loro ha parlato di hamburger Quarter Pounder. Anche il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration e gli ufficiali sanitari statali stanno indagando. Non è stato identificato un ingrediente specifico come causa del malessere, ma gli investigatori si stanno concentrando sulle cipolle e sulla carne di manzo.

Indagine su cipolle in hamburger

In un comunicato, i funzionari di McDonald’s hanno affermato che i risultati iniziali suggeriscono che i casi siano collegati alle cipolle provenienti da un unico fornitore. L’azienda ha interrotto la distribuzione delle cipolle tagliate e ha temporaneamente rimosso l’hamburger Quarter Pounder dai menu degli Stati interessati, oltre che in alcune zone dell’Idaho, del Nevada, del New Mexico e dell’Oklahoma. “Prendiamo molto sul serio la sicurezza alimentare ed è la cosa giusta da fare”, si legge nel comunicato. I batteri dell’escherichia coli si trovano nelle viscere degli animali e nell’ambiente. Le infezioni possono causare gravi malattie, tra cui febbre, crampi allo stomaco e diarrea sanguinolenta. Le persone che sviluppano i sintomi dell’infezione da E. coli devono rivolgersi immediatamente a un medico e informarlo di ciò che hanno mangiato.

