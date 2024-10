Il candidato presidente in Pennsylvania sostiene che nel curriculum la vicepresidente abbia mentito

Donald Trump frigge patatine in un McDonalds in Pennsylvania e le serve al drive-thru chiacchierando con i clienti. È accaduto a Feasterville, durante il tour elettorale di Trump, mentre l’ex presidente continua a sostenere che la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris non avrebbe mai lavorato presso la catena di fast-food mentre era al college: “È una Kamala bugiarda” ha dichiarato il tycoon. Poco dopo è nata una sorta di conferenza stampa improvvisata con i giornalisti, durante la quale il candidato alla presidenza Usa ha risposto alle domande attraverso la finestra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata