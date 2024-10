Eminem canta con Obama al comizio della candidata democratica: "Andate a votare, è importante usare la propria voce"

Bill Gates ed Eminen sostengono Kamala Harris. Da una parte un visionario dell’informatica e dall’altra uno dei più grandi rapper di sempre. Il fondatore di Microsoft ha affermato in una dichiarazione al Times che “queste elezioni sono diverse” e che riflettono un cambiamento significativo nella sua strategia politica. Secondo tre persone informate sulla questione, l’imprenditore, una delle persone più ricche del mondo, ha dichiarato di aver recentemente donato circa 50 milioni di dollari a un’organizzazione non-profit che sta supportando la corsa presidenziale della candidata democratica.

Eminem al comizio di Harris: “Andate a votare, importante usare la propria voce”

Un altro volto noto e influente nel mondo dello spettacolo ha dato il suo endorsement a Harris. Parliamo di Eminen che martedì è salito sul palco di Detroit dove la vicepresidente americana stava tenendo un comizio per la campagna elettorale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto il rapper alla folla, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”. Harris “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”. L’artista ha poi presentato Barack Obama, che è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself’ dello stesso Eminem. “Mi sono accorto di avere i palmi delle mani sudati”, ha affermato l’ex capo della Casa Bianca riferendosi alla canzone di successo, prima di rappare alcune strofe.

L’ex presidente americano, durante il comizio, ha definito il leader repubblicano inadatto. “Se vostro nonno si comportasse così, sareste preoccupati”. “Questa è una persona che vuole un potere incontrollato. Non abbiamo bisogno di vedere l’aspetto di un Donald Trump più vecchio, più pazzo e senza guardie. L’America è pronta a voltare pagina“, ha sottolineato.

Harris: “Pronti nel caso Trump tenti di sovvertire elezioni”

Harris e il suo team, inoltre, hanno fatto sapere di essere pronti nel caso Trump tenti di sovvertire le elezioni presidenziali, dichiarando la vittoria prima che venga completato il conteggio dei voti. Lo ha detto la stessa vicepresidente democratica nell’intervista concessa Nbc News. “Ci occuperemo della notte elettorale e dei giorni successivi e abbiamo le risorse, la competenza e l’attenzione per questo”, ha detto alla giornalista Hallie Jackson. “Questa è una persona che ha cercato di annullare elezioni libere e giuste, che nega ancora la volontà del popolo, che ha incitato una folla violenta ad attaccare il Campidoglio degli Stati Uniti – ha dichiarato in riferimento al 6 gennaio 2021 – Questa è una questione seria”.

