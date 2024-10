Un sondaggio Washington Post-Schar School dà i due candidati al 47% dei consensi

Non c’è sosta per i due candidati nella volata finale prima dell’Election Day del 5 novembre. Kamala Harris sarà oggi in tre Stati-chiave, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, mentre Donald Trump farà campagna in North Carolina, duramente colpita dall’uragano Helene a settembre.

Testa a testa in sette Stati chiave

Un sondaggio Washington Post-Schar School, realizzato nella prima metà di ottobre su un campione di 5mila elettori registrati, conferma per i sette Stati-chiave che determineranno l’esito delle elezioni un sostanziale testa a testa tra Harris e Trump. Entrambi raccolgono il 47 percento dei consensi. Tra i probabili elettori, invece, la vicepresidente avrebbe un punto percentuale di vantaggio su Trump (49-48).

