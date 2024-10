Il rapper è salito sul palco di Detroit, in Michigan: "Andate a votare"

Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio per la campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris nella sua città natale. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto alla folla il cantante, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”. Ha poi aggiunto che le persone non dovrebbero avere paura di essere punite o di far conoscere la propria opinione, sottolineando che Harris “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”.

Obama rappa con Eminem

Il rapper ha poi presentato Obama, che è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself’ dello stesso Eminem. L’ex presidente ha scherzato dicendo che “mi sono accorto di avere i palmi delle mani sudati”, un riferimento alla canzone di successo, prima di rappare alcune strofe.

Obama raps Eminem’s “Lose Yourself,” after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Obama a Detroit per Harris: “Trump vuole potere incontrollato”

Nel suo discorso Obama ha definito Trump inadatto, citando recenti incidenti come quello successo nel municipio in cui Trump ha scelto di tenere una sorta di concerto improvvisato, ondeggiando avanti e indietro su varie canzoni per circa 40 minuti piuttosto che rispondere alle domande degli elettori. “Se vostro nonno si comportasse così, sareste preoccupati”, ha detto Obama, “questa è una persona che vuole un potere incontrollato. Non abbiamo bisogno di vedere l’aspetto di un Donald Trump più vecchio, più pazzo e senza guardie. L’America è pronta a voltare pagina”.

