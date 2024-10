Le due superstar della musica appariranno a fianco della vicepresidente e di Barack Obama

Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per Usa 2024 le superstar scendono in campo a sostegno di Kamala Harris. Fonti della Cnn riferiscono che Bruce Springsteen sarà giovedì ad Atlanta al fianco della vicepresidente e di Barack Obama, anche lui impegnato personalmente nella campagna della candidata democratica. Springsteen parteciperà anche a un altro evento elettorale in programma lunedì 28 ottobre a Filadelfia, sempre insieme a Obama. L’ex presidente sarà oggi, martedì, anche a Detroit, dove a presentare il suo ingresso sul palco ci sarà Eminem, in una rara apparizione pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata