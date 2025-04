Erano stati rapiti durante una rapina

In Ecuador si è risolto con un lieto fine il drammatico rapimento della famiglia di Jackson Rodriguez, calciatore 26enne ecuadoriano dell’Emelec. Lo scorso mercoledì notte una banda criminale aveva fatto irruzione nell’abitazione del terzino nella città costiera di Guayaquil, in Ecuador.

Dopo aver portato via oggetti preziosi e denaro, i banditi avevano deciso di rapire anche la moglie e il figlio di 5 anni del giovane che, come lui stesso ha raccontato, è riuscito a salvarsi perché si era nascosto sotto al letto. A poco più di 24 ore dal rapimento, la polizia ecuadoriana è però riuscita a trovare la donna e il bambino per poi liberarli. La stessa polizia ha poi condiviso un video in cui si vede il momento del ritrovamento e quello del ricongiungimento tra il calciatore e la famiglia.

