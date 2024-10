Il segretario di Stato Usa vola in Arabia Saudita per proseguire i colloqui di pace

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha dichiarato che Israele deve puntare a un “successo strategico duraturo” dopo le sue recenti vittorie tattiche contro Hamas, esortando Tel Aviv a cercare un accordo per porre fine alla guerra e riportare indietro decine di ostaggi. Blinken ha parlato con i giornalisti prima di partire da Israele per l’Arabia Saudita, durante l’undicesima visita nella regione dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. Gli Stati Uniti sperano di rilanciare gli sforzi per un cessate il fuoco dopo l’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar nell’operazione militare israeliana a Gaza della scorsa settimana. Tuttavia, non ci sono segnali che le parti in conflitto abbiano modificato le loro richieste da quando i colloqui si sono interrotti quest’estate. Hamas ha dichiarato che le sue richieste non sono cambiate dopo la morte di Sinwar.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata