Previsti fino a 51 centimetri di pioggia in alcune zone dell'isola

La tempesta tropicale Oscar ha causato almeno sei morti nella parte orientale di Cuba dopo aver toccato terra come uragano di categoria uno sull’isola già colpita da un massiccio blackout. La televisione cubana ha riferito che le vittime vivevano a San Antonio Sur, nella provincia di Guantanamo. Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha spiegato che le inondazioni hanno isolato alcune aree e i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungerle per indagare su ulteriori danni o vittime. Sono previsti circa 36 centimetri di pioggia nella parte orientale dell’isola, con massime fino a 51 centimetri in punti isolati. Oscar ha toccato terra nella provincia orientale di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, il pomeriggio di domenica 20 ottobre con venti che soffiavano a 120 chilometri orari. Pioggia e inondazioni sono state segnalate nelle zone basse delle province orientali. I media cubani hanno segnalato mareggiate di due metri sulla costa e danni a tetti e muri a Baracoa. La tempesta ha colpito Cuba in un momento di grande tensione a seguito di un’enorme interruzione di corrente che ha lasciato il Paese al buio per quattro giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata