La candidata dem compirà 60 anni il 20 ottobre

Con l’avvicinarsi delle elezioni americane del 5 novembre, Kamala Harris ha partecipato a un raduno nella contea di Oakland, in Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Non appena la candidata dem è salita sul palco, i suoi sostenitori hanno iniziato a cantare ‘Happy Birthday’. Harris infatti compirà 60 anni il 20 ottobre.

