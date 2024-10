La visita al Duchy College Stoke Climsland di Callington

Il Principe William ha visitato il Duchy College Stoke Climsland di Callington, in Cornovaglia, per parlare agli studenti delle opportunità offerte dalle zone rurali e di campagna. Durante la sua visita ha anche partecipato a un momento in cui gli studenti imparavano a rilevare le impronte digitali su scene del crimine simulate, divertendosi a fare la parte del ‘detective’.

