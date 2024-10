La tragedia il 14 ottobre. L'autista è stato arrestato

Un autobus che trasportava studenti universitari si è schiantato e ribaltato su un’autostrada nel nord-est dell’Egitto, uccidendo 12 persone e ferendone altre 33. L’incidente è avvenuto lunedì 14 ottobre, ha fatto sapere il ministero della Sanità in un comunicato. A bordo c’erano i ragazzi dell’Università Galala di Suez che stavano tornando al loro dormitorio nella località di Ain Sokhna, dopo le lezioni, utilizzando la nuova autostrada di Galala. L’autista è stato arrestato ma non si conoscono ancora le cause della tragedia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata