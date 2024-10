E' successo a Minya, nel sud del Paese, a 270 km da Il Cairo: almeno 20 i feriti

Incidente ferroviario a Minya, nel sud dell’Egitto, a 270 km da Il Cairo. Il bilancio è di almeno 20 feriti, ricoverati in ospedale. Due treni si sono scontrati e due carrozze passeggeri sono finite in un corso d’acqua. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Secondo quanto riportato da Associated Press, negli ultimi anni, il governo egiziano ha annunciato diverse iniziative per migliorare le ferrovie. Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi ha dichiarato che nel 2018 sarebbero stati necessari circa 250 miliardi di sterline egiziane (pari a 8,13 miliardi di dollari) per revisionare adeguatamente la rete ferroviaria del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata