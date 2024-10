La presidente della Commissione europea annuncia le misure durante una visita a Berlino

L’Unione Europea ha accusato il ministro della Difesa iraniano, i membri di alto livello della Guardia Rivoluzionaria paramilitare e tre compagnie aeree appartenenti all’Iran di aver fornito droni, missili e altre attrezzature alla Russia da utilizzare nella guerra contro l’Ucraina e ha annunciato che sono state emesse delle sanzioni. Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato le nuove misure durante una visita a Berlino, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Le uccisioni quotidiane e la morte di persone innocenti a cui assistiamo non sarebbero possibili senza le forniture e le linee di rifornimento da parte dell’Iran. Pertanto, queste sanzioni contro l’Iran stanno inviando un messaggio molto chiaro. I contributi al terrore e alla guerra di aggressione illegale della Russia hanno gravi conseguenze”, ha dichiarato von der Leyen. Il viceministro della Difesa iraniano Seyed Hamzeh Ghalandari è uno dei sette alti funzionari a cui è stato vietato di viaggiare in Europa e i cui beni sono stati congelati. L’Unione europea ha dichiarato che “è coinvolto nello sviluppo del programma iraniano (di droni) e di missili”, dato il suo ruolo di alto livello nella difesa. Anche i beni di Iran Air, Mahan Air e Saha Airlines sono stati congelati perché, secondo quanto ha dichiarato l’Unione europea, i loro aerei sono stati “utilizzati ripetutamente per trasferire alla Russia veicoli aerei senza pilota di fabbricazione iraniana e tecnologie correlate, che sono state utilizzate nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”. I ministri degli Esteri europei hanno approvato le sanzioni durante una riunione che si è svolta a Lussemburgo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata