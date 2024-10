Abbas Araghchi ha incontrato l'omologo iracheno Fouad Hussein in merito alla possibile escalation della guerra in Medioriente

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Baghdad, capitale dell’Iraq, per un colloquio con l’omologo irachebi Fouad Hussein in merito alla possibile escalation della guerra in Medioriente. Si ritiene infatti che Israele stia preparando una risposta militare all’attacco del 1° ottobre, quando l’Iran ha lanciato circa 180 missili contro lo Stato ebraico. Fouad ha affermato che lo scoppio di una guerra regionale potrebbe causare una crisi globale e un terreno fertile per il riemergere di gruppi estremisti, in particolare il gruppo dello Stato Islamico.

