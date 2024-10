Il tycoon in comizio a Coachella

Con la presidenza in gioco in campi di battaglia come il Wisconsin e la Pennsylvania, Donald Trump ha trascorso sabato sera in California, Stato solidamente liberale, cercando di addossare alla vicepresidente Kamala Harris quelli che definisce ‘i fallimenti’ dello Stato di cui la sua sfidante è originaria. Il tycoon è quasi certo di perdere la California, tuttavia, ha approfittato della sua visita a Coachella per attaccare lo stato più popoloso della nazione, puntando sulle recenti difficoltà nella gestione dei senzatetto, la carenza di acqua. Harris, la candidata democratica, è stata in precedenza procuratrice generale dello stato. “Non lasceremo che Kamala Harris faccia all’America quello che ha fatto alla California”, ha detto Trump, riferendosi allo stato come ‘Paradiso perduto’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata