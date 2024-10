Le autorità hanno dato indicazioni di evacuare le zone nell'area di Tampa

L’uragano Milton si avvicina alla Florida e fa davvero paura. Classificato di categoria 4, secondo le previsioni potrebbe indebolirsi, prima dell’impatto con la terraferma, ma l’ampliamento delle sue dimensioni, potrebbe causare distruzione e disagi su un’area ancora più vasta. La tempesta dovrebbe impattare sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, secondo le ultime previsioni del National Hurricane Center, nell’area di Tampa.

Uragano Milton, la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni in Florida

Secondo i meteorologi potrebbe trattarsi della peggiore tempesta degli ultimi 100 anni, ad appena due settimane di distanza dall’impatto devastante dell’uragano Helene. Le autorità locali stanno invitando la popolazione ad evacuare le proprie abitazioni. Le autostrade dello Stato sono da ieri intasate dal traffico, mentre alcuni distributori di benzina cominciano a soffrire la mancanza di rifornimenti.

“Sono probabili fluttuazioni di intensità mentre Milton si muove attraverso il Golfo del Messico orientale, ma si prevede che sarà un uragano pericoloso quando raggiungerà la costa centro-occidentale della Florida”, ha dichiarato all’inizio di mercoledì il centro uragani di Miami, citato dai media americani.

Il servizio meteorologico nazionale di Tampa Bay ha descritto Milton come “una tempesta storica per la costa occidentale della Florida” che potrebbe rivelarsi la peggiore a colpire la baia di Tampa in più di un secolo.

Secondo i meteorologi di CBS News le previsioni indicano che Milton toccherà terrà nei pressi di Sarasota, in Florida, dopo le 2 del mattino e sarà un uragano di categoria 4 a bassa intensità, il che significa che i suoi venti avranno raffiche tra i 200 e i 250 km orari. Avanzando sulla terraferma dovrebbe indebolirsi ma mantenendo il suo status di uragano fino all’arrivo sull’Oceano Atlantico, dove dovrebbe trasformarsi in una tempesta tropicale giovedì pomeriggio.

Il Servizio meteorologico nazionale: “Situazione pericolosa per la vita, evacuate”

Il Servizio meteorologico nazionale ha dichiarato: “Se vi trovate nell’area di allerta per le tempeste, si tratta di una situazione estremamente pericolosa per la vita e dovete evacuare se vi viene ordinato dalle autorità locali”.

L’esercito degli Stati Uniti intanto ha confermato il rinvio del vertice sull’Ucraina previsto inizialmente alla base aerea di Ramstein, in Germania, per questo sabato alla presenza di Joe Biden. “Il presidente Usa infatti ha rinviato il suo viaggio proprio per supervisionare i preparativi e la risposta all’uragano Milton”, ha reso noto l’esercito Usa in un comunicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata