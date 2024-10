Le autorità libanesi hanno annunciato che 22 persone sono state uccise e 80 ferite nelle ultime 24 ore

Pennacchi di fumo si alzano da un edificio danneggiato vicino all’aeroporto di Beirut, in Libano, mentre Israele continua a lanciare attacchi in tutto il Paese. Le autorità libanesi hanno annunciato che 22 persone sono state uccise e 80 ferite nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale dell’ultimo anno di conflitto tra Israele e Hezbollah a 2.141 morti e 10.099 feriti. Il rapporto ha anche registrato 70 attacchi aerei ed episodi di bombardamento nell’ultimo giorno, per lo più concentrati nel sud del Libano, nei sobborghi meridionali di Beirut e nella Valle della Bekaa.

