Nella notte colpiti depositi di armi a Beirut. Sanità Gaza: "21 morti in raid Israele su scuola rifugio"

Due comandanti di Hezbollah sono stati uccisi nel sud del Libano da un raid dell’aviazione israeliana. Lo riferisce l’Idf, come riporta il Times of Israel. Secondo l’esercito, uno dei terroristi uccisi era Ahmad Mustaga Alhaj Ali, responsabile del lancio di centinaia di razzi e missili anticarro contro la città di Kiryat Shmona. L’altro era Muhammad Ali Hamdan, comandante del corpo anticarro a Meiss Ej Jabal, oltre il confine con Kiryat Shmona. Anche lui era dietro a molti attacchi alle comunità del nord, secondo l’esercito. Inoltre, l’Idf afferma che ieri e durante la notte ha colpito i depositi di armi nel sud del Libano e a Beirut, aggiungendo che prima degli attacchi a Beirut ha adottato diverse misure per limitare i danni ai civili, tra cui avvertire in anticipo di evacuare.

IN AGGIORNAMENTO

14:06 Unifil: “No italiani tra peacekeeper feriti”

“Non ci sono italiani” tra i militari feriti negli attacchi israeliani nel sud del Libano in cui è stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil. Lo dice a LaPresse il portavoce della missione, Andrea Tenenti. In precedenza la stessa Unifil in una nota aveva riferito che “due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava delle forze israeliane di difesa (Idf) ha sparato a una torre di osservazione presso il quartier generale dell’Unifil a Naqoura”.

13:57 Unifil: peacekeeper feriti da carro armato israeliano

“Questa mattina due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava delle forze israeliane di difesa (Idf) ha sparato a una torre di osservazione presso il quartier generale dell’Unifil a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Le ferite sono fortunatamente, questa volta, non gravi, ma rimangono in ospedale”. Così la missione Unifil in Libano in una nota. “I soldati dell’Idf hanno anche sparato sulla posizione Onu 1-31 a Ras Naqoura, colpendo l’ingresso del bunker dove si erano rifugiati i peacekeeper e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Un drone dell’Idf è stato osservato volare all’interno della posizione Onu fino all’ingresso del bunker”, prosegue Unifil.

13:55 Herzog a Erdogan, mai avuto piani contro Turchia

“Israele non ha intenzione di intraprendere un’azione militare contro la Turchia”. Lo ha sottolineato il presidente israeliano, Isaac Herzog, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva avvertito che il suo Paese potrebbe essere il prossimo ad affrontare un attacco dopo il Libano e Gaza. “Ho visto che il leader della Turchia ha fatto alcuni commenti sui presunti piani di Israele contro la Turchia – ha detto Herzog – voglio chiarire che Israele non ha mai avuto piani contro la Turchia”. “Al contrario – ha continuato – noi abbiamo grande rispetto per il popolo della Turchia, e loro hanno grande rispetto per il popolo di Israele. Abbiamo relazioni di lunga data tra i popoli, e i popoli prevarranno su tutte le voci contrarie all’amicizia e alla coesistenza”.

13:49 Shin Bet, sventato attentato Isis a Tel Aviv

Secondo una dichiarazione congiunta rilasciata giovedì, la polizia israeliana e il servizio di sicurezza Shin Bet hanno recentemente sventato un piano di cinque cittadini arabo-israeliani per compiere un attentato con autobomba al centro commerciale Azrieli di Tel Aviv sotto l’egida dell’Isis. Lo riporta il Times of Israel. I cinque – residenti a Taybeh nel centro di Israele – avevano formato una cellula e sono stati arrestati dopo un mese di indagini sotto copertura.

13:33 Raid Israele in Libano, feriti due peacekeeper Unifil

Due peacekeeper dell’Unifil sarebbero rimasti feriti in un bombardamento israeliano su una postazione della missione delle Nazioni Unite sul confine meridionale del Libano. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte Unifil. Nell’attacco sarebbe stata colpita una torre di osservazione dell’Unifil vicina al quartier generale della zona di Naqoura.

13:29 Media: a Hezbollah droni di fabbricazione russa

Hezbollah avrebbe recentemente acquistato droni di fabbricazione russa e attualmente personale specializzato starebbe addestrando i combattenti del gruppo nelle loro operazioni. Lo riporta il quotidiano libanese An-Nahar, citato da Iran International.

13:07 Mezzaluna rossa: 28 morti in raid su scuola-rifugio Gaza

E’ salito a 28 morti e 54 feriti il bilancio dei raid israeliano nel quale sarebbe stata colpita una scuola rifugio di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce su X la Mezzaluna Rossa palestinese. “Il numero dei morti è salito a 28, quello dei feriti a 54”, si legge nel post dell’organizzazione umanitaria. Il bilancio di 28 morti è stato in seguito confermato dal ministero della Sanità della Striscia di Gaza, citato da Al Jazeera. “L’occupazione israeliana ha commesso un nuovo massacro prendendo di mira gli sfollati nella scuola (Rafida) nella zona di Deir el-Balah nel governatorato centrale oggi, dove 28 morti e 54 feriti sono arrivati negli ospedali”.

12:55 Media: “Netanyahu riceverà ok gabinetto su risposta a Iran”

Nella riunione di questa sera il gabinetto israeliano di sicurezza dovrebbe autorizzare il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, a prendere la decisione finale sulla risposta di Tel Aviv all’attacco missilistico iraniano della scorsa settimana. Lo riporta Kan. Ciò significa che Netanyahu e Gallant verranno investiti dell’autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell’attacco.

12:07 Sanità Gaza: “21 morti in raid Israele su scuola rifugio”

Sarebbe di almeno 21 morti e diversi feriti il bilancio di un attacco israeliano nel quale sarebbe stata colpita una scuola che ospita sfollati a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riferiscono i funzionari medici palestinesi, aggiungendo che il bilancio potrebbe aggravarsi. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa, dove sono stati portati i corpi, ha confermato il numero delle vittime. Un reporter dell’Associated Press ha visto le ambulanze entrare in ospedale e ha contato i cadaveri. L’esercito israeliano non ha fornito commenti al riguardo ma testimoni spiegano che il raid avrebbe preso di mira una postazione improvvisata della polizia di Hamas all’interno del rifugio.

11:16 Cnn: “Gabinetto Israele voterà oggi su risposta a Iran”

Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe riunirsi oggi per votare sulla risposta all’Iran dopo l’attacco missilistico della scorsa di Teheran della scorsa settimana. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva affermato che la risposta di Israele all’Iran sarà “mortale, precisa e, soprattutto, sorprendente”.

